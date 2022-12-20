Почему нижняя пуговица пиджака по этикету не застегивается

Нельзя не согласиться, что это довольно странное правило – зачем вообще нужна эта пуговица, если её никто никогда не застёгивает.

Мода – дама ветреная и капризная. Она постоянно меняется, и ничего плохого в этом нет.

Какие-то модные тренды актуальны на протяжении пары месяцев, а какие-то успешно держатся десятилетия.

Одной из таких вещей как раз является мода на нижнюю пуговицу пиджака. Точнее мода не застегивать ее.

Существует множество «романтических» версий о том, почему мужчины не должны застегивать нижнюю пуговицу пиджака.

Например, есть версия о том, что моду на расстегнутую нижнюю пуговицу ввел король Англии Эдуард VII. Якобы он не застегивал официальный костюм потому, что был полноват.

Существует и версия, что моду на расстёгнутую пуговицу ввели гангстеры из-за необходимости быстро выхватывать оружие.

На самом же деле все куда проще.

Предтечей современного пиджака был сюртук, который носили мужчины во XVII веке. В XVIII веке сюртук несколько раз видоизменялся, однако концепция оставалась прежней.

Классический костюм современного типа был изобретен в Великобритании в 1810-е годы английским светским львом и законодателем моды Джорджем Браммелом.

Так вот еще в эпоху ношения мужчинами сюртука пуговицы на нем или не застегивались вообще или застегивались только верхние.

Связано это было с тем, что мужчинам приходилось ездить на лошади, и плотно застегнутая верхняя часть костюма банально рисковала остаться без пары-тройки пуговиц при попытке вскочить в седло.

Кроме того, даже на хорошо подогнанном под фигуру сюртуке, при застегивании всех пуговиц образовывались многочисленные складки, что выглядело некрасиво.

В конечном итоге, правила ношения сюртука перекочевали и на пиджак, несмотря на то, что он гораздо более свободен по покрою.