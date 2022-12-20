В начале XX века в Волге ловили белугу размером с крокодила

Белуга, чучело которой хранится в Национальном музее Татарстана, весит около одной тонны.

Белуга – хищная рыба семейства осетровых, легко может достигать размеров в 4.2 метра. Чем старше белуга – тем она больше. А живет рыба не год и не десять.

Возраст белуги может достигать 100 лет. Поэтому долгое время поимка огромных белуг в России не была чем-то удивительным.

Так, в 1827 году в низовьях Волги была поймана белуга в 90 пудов (около 1.5 тонны!), если верить 4 части «Исследований о состоянии рыболовства в России» от 1861 года издания.

Почти 1,5-тонная белуга была поймана в Волге в 1921 году. Еще раз огромную рыбу массой 1 224 кг близ устья реки поймали в 1922 году, затем в 1924 и 1926 года.

Если столько случаев ловли огромной белуги было зарегистрировано только за 5 лет, то ловили подобных «крокодилов» и в XIX веке, и раньше.

Просто эти случаи в силу очевидных причин никак не регистрировались. Однако, уже во второй половине XX столетия самая большая белуга, пойманная в 1970 году, весила всего 800 кг.

Человек практически истребил белугу в результате хозяйственной деятельности.

В случае с белугой популяцию рыбы на Волге подорвал не только рыбацкий промысел с целью добычи мяса и икры, но и строительство гидроэлектростанций, которые не позволяют белуге заходить на нерест для размножения. К большом сожалению, человек не может жить в гармонии с природой.