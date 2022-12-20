Невролог считает, что причиной замерзающих конечностей может быть дефицит железа

Невролог Клиники МЕДСИ на Ленинской Слободе Айшат Юнусова полагает, что, если руки и ноги мёрзнут даже в тёплом помещении, это признак болезни.

Если шерстяные носки и теплый плед не спасают от ощущения холода в ступнях и ладонях то, подобное явление свидетельствует о серьезных нарушениях в организме.

Причина может заключаться в гипоксии, вызванной дефицитом железа, которое является ключевым компонентом гемоглобина, обеспечивающего связывание кислорода с клетками крови.

Гемоглобин способен накапливаться в организме, но его запасы не бесконечны, отметила Юнусова. Патология щитовидной железы также может вызывать симптомы мерзнущих рук и ног.

«Распознать болезнь несложно. Кроме того что у человека мёрзнут пальцы, у него могут опухать веки и лицо. Зачастую начинаются сухость и шелушение. Из-за нарушения терморегуляции ощущается холод во всём теле, особенно в конечностях», — объяснила врач.

Появление атеросклеротических бляшек в сосудах вызывает недостаточный приток крови к нижележащим отделам бедра, голени и стопы.

В результате появляется постоянное чувство зябкости, стопа становится холодной, затем присоединяются ощущение мурашек, а в дальнейшем и боль, которая возникает после физической нагрузки то в одной, то в другой ноге.

Пониженное артериальное давление - еще одна особенность организма, вызывающая похолодание конечностей.

Гипотоники часто жалуются на вялость, апатию, головокружение, а также на постоянно холодные руки и ноги.