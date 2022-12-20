Три человека погибли при пожаре на газопроводе в Чувашии

Три человека погибли, один пострадал в результате взрыва на газопроводе в Чувашии, по которому поставляют газ в Европу через Украину.

Во вторник после полудня, 20 декабря 2022 года, информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на главу Калининского сельского поселения Ольгу Смирнову, сообщило о том, что результате пожара на газопроводе на магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород в Чувашии погибли три человека, ещё один получил ранения.

Ранее Главное управление МЧС России по Чувашской Республике сообщило о том, что возгорание на газопроводе, возникшее во время проведения плановых ремонтных работ, локализовано.