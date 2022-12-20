По каким симптомам можно распознать начинающиеся проблемы со щитовидной железой

Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская рассказала о тревожных признаках нарушения работы щитовидки.

Как объяснил специалист, гормоны тироксин Т4 и трийодтиронин Т3, продуцируемые щитовидной железой, в ответе за работу всех систем организма в целом.

Количество этих гормонов влияет на психическое самочувствие, обменные процессы, регулирует работу репродуктивной системы.

Ольга Малиновская: «Любой сбой в выработке этих гормонов — как их избыток, так и их недостаток — сказывается на нашем самочувствии»

Когда указанных гормонов не хватает, такое состояние называют гипотериозом.

При этом человек начинает ощущать хроническую усталость, набирает вес без причины, чувствует постоянную слабость, депрессию, возникает ощущение холода.

У женщин может нарушаться менструальный цикл, развивается бессонница. Люди с гипотериозом страдают от проблем с памятью, выпадения волос.

Мнение специалиста: «Чаще всего гипотиреоз возникает на фоне проблем с иммунной системой.

В группе риска также люди старше 60 лет, те, у кого в семье были проблемы с щитовидкой у близких родственников, а также люди, у которых были другие нарушения в работе этой железы.

Диабет, целиакия, избыточный вес еще сильнее повышают вероятность столкнуться с гипотиреозом»

При обнаружении любого из указанных симптомов нужно срочно обращаться за консультацией к врачу.