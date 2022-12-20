Знаменитого шеф-повара раскритиковали за то, что он приставал к Месси и трогал Кубок мира на футбольном ЧМ-2022

После окончания финального матча в Катаре Нусрет Гёкче выложил в сеть свое фото с главной футбольной наградой в руках.

Этим поступком Гёкче нарушил главный запрет Чемпионата мира, согласно которому Кубок мира позволяется брать в руки только участникам национальных команд-победителей ЧМ, главам государств, президенту ФИФА и в крайнем случае - членам семей футболистов.

Пользователи соцсетей активно осудили скорого на руку шеф-повара. Некоторые обвинили его в перетягивании внимания с Лионеля Месси на себя.

Кто-то критиковал за то, что он сделал это ради хайпа и поэтому не достоин подписки в соцсетях.

Другие же злобно писали, что игрокам приходится не покладая рук бороться за право стать лучшими, и только победив они могут прикасаться к Кубку.

Тем не менее, на фото шеф Гёкче выглядит абсолютно счастливым, и по-видимому ему абсолютно все равно, что о нем говорят.

Он прикоснулся к легендарной победе, и напоминание об этом факте в виде фотографии останется на всю его жизнь.

А главное - это фото можно будет не без чувства гордости передать потомкам.