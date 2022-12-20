Китайские крематории забиты телами умерших от Covid-19

Это произошло после снятия карантинных мер, которое спровоцировало рост заболеваемости.

Рост заражений коварным вирусом спровоцировал в Поднебесной сверхурочную работу больниц и дефицит медикаментов.

Но главное, произошли сбои в работе похоронных служб, а все крематории переполнены телами, которые не успевают сжигать.

Работники крематориев многих китайских провинций жалуются, что в помещениях-холодильниках заканчиваются места для хранения тел покойных.

В Гуанчжоу, например, кремируется около сорока тел в день, в то время как совсем недавно было только двенадцать.

Такая ситуация в стране сложилась после снятия жестких ковидных ограничений в связи с так называемой "политикой нулевой терпимости" к вирусу, когда населению было категорически запрещено выходить из дома.