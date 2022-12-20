Китайские крематории забиты телами умерших от Covid-19
Это произошло после снятия карантинных мер, которое спровоцировало рост заболеваемости.
Рост заражений коварным вирусом спровоцировал в Поднебесной сверхурочную работу больниц и дефицит медикаментов.
Но главное, произошли сбои в работе похоронных служб, а все крематории переполнены телами, которые не успевают сжигать.
Работники крематориев многих китайских провинций жалуются, что в помещениях-холодильниках заканчиваются места для хранения тел покойных.
В Гуанчжоу, например, кремируется около сорока тел в день, в то время как совсем недавно было только двенадцать.
Такая ситуация в стране сложилась после снятия жестких ковидных ограничений в связи с так называемой "политикой нулевой терпимости" к вирусу, когда населению было категорически запрещено выходить из дома.
Опубликовано: Наталья Павлова