В Афганистане 80 человек инфицированы неустановленной болезнью, есть умершие
2022-12-20 18:04
В результате вспышки неустановленного заболевания в Афганистане заболело 80 человек, две ребенка умерло.
В провинции Забуль Афганистана 80 человек инфицировано неустановленной болезнью, две ребенка умерло, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.
Глава управления здравоохранения провинции Абдула Хакима Хакими, неизвестное заболевание выявлено в округе Шахджой.
Чиновник отметил, что у инфоцированных наблюдается высокая температура и кровоточение из носа.
Опубликовано: Максим Алексеев