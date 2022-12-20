В Афганистане 80 человек инфицированы неустановленной болезнью, есть умершие

В результате вспышки неустановленного заболевания в Афганистане заболело 80 человек, две ребенка умерло.

В провинции Забуль Афганистана 80 человек инфицировано неустановленной болезнью, две ребенка умерло, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

Глава управления здравоохранения провинции Абдула Хакима Хакими, неизвестное заболевание выявлено в округе Шахджой.

Чиновник отметил, что у инфоцированных наблюдается высокая температура и кровоточение из носа.