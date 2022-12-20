Какие носки выбрать, если у вас сильно потеют ноги

При регулярном ношении качественных носков постепенно будет исчезать не только проблема повышенного потоотделения, но также пропадут мозоли и натоптыши.

На стопе человека находится не менее 125 тысяч потовых желез. В них больше потовых каналов на 1 см.кв, чем в других частях тела человека.

Поэтому из-за нарушений правил гигиены, неправильного подбора носков и обуви ноги часто страдают от нарушения процесса выделения пота.

Человеческий пот, который не смог быстро испариться, создает условия для размножения большинства видов бактерий.

Микроорганизмы синтезируют специфические кислоты, которые и становятся причиной появления неприятного запаха.

Хуже всего тем, кто в силу физиологических особенностей или проблем со здоровьем страдает от повышенного выделения пота.

Решать проблему повышенного потоотделения можно разными способами, в том числе медицинскими, при помощи разнообразных мазей.

Но все методы не принесут должного результата, если не использовать в своем гардеробе правильные носки.

Проблема в том, что обычные носки не только удерживают тепло человеческого тела, но и не позволяют поту нормально покидать поверхность кожи.

Нужны носки, впитывающие влагу (влагоотводящие). Их производят из мериносовой шерсти, полиэстера, нейлона и в некоторых случаях из полиэфирной ткани.

Особое внимание заслуживают изделия из шерсти мериноса. А вот носки из хлопка или с высоким содержанием данного материала брать точно не стоит, если есть проблемы с потеющими ногами.