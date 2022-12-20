Филипп Киркоров снова попытался закатить скандал на ровном месте

В этот раз под горячую руку поп-короля опять попалась журналистка. Но ей удалось быстро сгладить ситуацию.

Порой кажется, что скандалами певец повышает свой адреналин.

Вот и недавно он попытался сделать конфликт буквально из ничего.

На этот раз предметом его гнева стала журналистка Мария Федорова. Она проявила повышенное внимание к клатчу певца в виде голубя и попросила позволения сфотографировать необычный аксессуар.

В ответ на это Киркоров выказал сильный гнев со словами: "Ты хочешь сейчас поскандалить? Ты знаешь, кто я такой?!"

Конечно же, Мария знала. Поэтому как умная женщина она предпочла не развивать дальше этот конфликт и быстро ретировалась.