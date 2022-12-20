TN: сборную Аргентины по футболу пришлось эвакуировать на вертолетах из-за миллионов фанатов

Телеканал TN сообщает, что футболистов сборной Аргентины по футболу пришлось эвакуировать на вертолетах из-за скопления фанатов.

Предполагалось, что футболисты доберутся до центра Буэнос-Айреса на автобусах. Им нужно было проехать 17 км.

Однако на дорогах собралось 3-4 млн болельщиков, поэтому транспорт двигался слишком медленно.

Аргентина стала чемпионом мира по футболу, обыграв в Катаре сборную Франции. Ранее аргентинцы выигрывали мундиаль в 1978 и 1986 годах.