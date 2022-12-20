TN: сборную Аргентины по футболу пришлось эвакуировать на вертолетах из-за миллионов фанатов
2022-12-20 22:36
Телеканал TN сообщает, что футболистов сборной Аргентины по футболу пришлось эвакуировать на вертолетах из-за скопления фанатов.
Предполагалось, что футболисты доберутся до центра Буэнос-Айреса на автобусах. Им нужно было проехать 17 км.
Однако на дорогах собралось 3-4 млн болельщиков, поэтому транспорт двигался слишком медленно.
Аргентина стала чемпионом мира по футболу, обыграв в Катаре сборную Франции. Ранее аргентинцы выигрывали мундиаль в 1978 и 1986 годах.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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