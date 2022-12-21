Убытки «Роскосмоса» в этом году превысят 50 млрд рублей
2022-12-21 01:12
В нынешнем году убытки «Роскосмоса» составят более 50 млрд рублей. Такую информацию озвучил глава госкорпорации Юрий Борисов.
Он также сообщил, что в прошлом году убытки были меньше. Они составили 31 млрд рублей.
Основной причиной таких показателей Борисов назвал несвоевременное выполнение заказов компаниями.
Свою роль сыграли и санкции, введенные после начала спецоперации на Украине, а также отказ от международных контрактов.
Опубликовано: Светлана Репина