Убытки «Роскосмоса» в этом году превысят 50 млрд рублей

В нынешнем году убытки «Роскосмоса» составят более 50 млрд рублей. Такую информацию озвучил глава госкорпорации Юрий Борисов.

Он также сообщил, что в прошлом году убытки были меньше. Они составили 31 млрд рублей.

Основной причиной таких показателей Борисов назвал несвоевременное выполнение заказов компаниями.

Свою роль сыграли и санкции, введенные после начала спецоперации на Украине, а также отказ от международных контрактов.