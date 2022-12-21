«Роскосмос» планирует построить два завода по выпуску спутников

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что госкорпорация планирует построить два предприятия, которые будут выпускать спутники.

По его словам, это будут серийные заводы. Сейчас разрабатываются планы создания таких предприятий.

Борисов отметил, что один из заводов может разместиться в Красноярске. Второе предприятие, скорее всего, построят в Московской области.

Он также уточнил, что с помощью специальных логистических решений можно будет избежать транспортировки материалов для спутников на большие расстояния.