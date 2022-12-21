Любовь Успенская названа «иконой стиля»

Звезда шансона вместе с дочерью появилась на церемонии Fashion New Year Awards-2022, где ей вручили награду.

68-летняя Любовь Успенская следит за своей внешностью. Певица прибегала к помощи пластических хирургов, чтобы сохранить точеную фигуру. Она может позволить себе любые наряды.

Стиль и вкус артистки был оценен и на высоком уровне.

Любови Успенская вручили очередную награду. Звезда стала номинантом премии Fashion New Year Awards, которая состоялась в 12-й раз.

Звезды шоу-бизнеса накануне собрались в отеле The Carlton, где певица получила титул «Иконы стиля». Любовь пришла на вечеринку с 32-летней дочерью Татьяной Плаксиной.

Дочь звезды пошла по стопам знаменитой матери и выбрала карьеру артистки. Татьяна работает над своими треками под руководством матери, и ее талант был оценен: девушка получила награду в номинации «Открытие года».