Ученые объяснили, почему внуки больше расположены к бабушке по материнской линии

Бабушки и дедушки бывают по линии отца или матери. Отношения с внуками у них складываются по-разному, но одна закономерность все же прослеживается. Дети больше тянутся к бабушкам со стороны мам. Ученые раскрыли причины.

Причин для большей или меньшей привязанности детей к бабушкам может быть несколько.

Временной фактор

Любить дети будут того, кто проводит с ними больше времени. Как правило, женщины больше доверяют своим матерям, поэтому и детей своих чаще отдают им для присмотра. Более того, не все невестки ладят со свекровями, поэтому и дети реже видят таких бабушек.

А мой ли это внук?

Только один человек уверен в своем абсолютном родстве с ребенком - это его мать. Она точно знает, что именно она его родила и это ее сын или дочь. У отца такая уверенность по поводу себя есть не всегда. Только тест ДНК может развеять сомнения и уверить его в отцовстве. Бабушка со стороны мамы тоже сто процентов знает, что это ее родной внук. Вторая бабуля может не доверять невестке и сомневаться, не от чужого ли мужчины этот малыш. Поэтому и отношение у обеих бабушек к внуку может отличаться, соответственно, он это чувствует и реагирует нужным образом.

Дополнительные причины

Нельзя исключать простые человеческие факторы: расстояние, состояние здоровья, денежные проблемы, излишняя занятость, проблемный характер. Все эти причины могут так или иначе влиять на привязанность внуков к бабушке, не важно, с материнской она стороны или с отцовской.

Подросшие внуки

Когда внуки подрастают, они продолжают тянутся к бабушке по линии мамы. Как увтерждают подросшие дети, "мамины" бабушки больше участвовали в жизни детей, интересовались личными делами, школьной жизнью, обсуждали будущее и дальнейшие планы. Вот почему теплые и близкие отношения между ними сохранились надолго, на всю жизнь.

После развода

Чаще всего дети после развода остаются с мамой, понятно, что и общаются они больше с бабушкой со стороны мамы. К сожаленью, родственникам по линии отца любви детей достается меньше.

Дорогие подарки или любовь?

Главное в общении с детьми внимание, забота, ласка, любовь, искренние интерес и участие в жизни ребенка. Важно, сколько времени проводят бабушки с детьми и насколько качественным будет это общение. Откупиться от внуков подаками невозможно. Дети тонко чувствуют фальш и настоящую любовь, даже если она и без больших денежных вложений. Выигрывают всегда те бабушки, которые проявляют настоящий интерес к жизни ребенка и дарят им максимум внимания и душевного тепла.