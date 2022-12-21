Страна.ua: в Киева произошёл мощный взрыв при отсутствии воздушной тревоги

Издание Страна.ua уведомляет, что в одном из районов украинской столицы прозвучал взрыв.

Вечером 21 декабря журналисты украинского информагентства "Страна.ua" сообщили, что в Киеве прозвучал мощный взрыв, после которого в небо поднялся стоб чёрного дыма. Характерно, что перед взрывом в Киевской области сигналы воздушной тревоги не срабатывали.

Также в Страна.ua отметили, что воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины в 13:20 по московскому времени, однако ракетных ударов со стороны России зафиксировано не было. Позднее воздушную тревогу во всех украинских областях отключили, после чего в Киеве произошёл взрыв.