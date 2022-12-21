Bosch прекратил обслуживание сканеров для диагностики автомобилей в Беларуси и России
2022-12-21 20:55
Немецкая компания Bosch сообщила о прекращении обслуживания автомобильных диагностических сканеров в России и Беларуси в рамках санкций Евросоюза.
Такое оборудование используется для выявления неисправностей при техническом обслуживании автомобилей.
Сканеры Bosch применяются на многих диагностических станциях, в том числе дилерских. Теперь им придется искать альтернативные инструменты.
По информации компании, с 10 декабря перестанут работать тест-планы и программное обеспечение сканеров на территории России и Беларуси.
Опубликовано: Светлана Репина