Пол Маккартни признавался, что тяжело переживал смерть Джона Леннона

Бывший участник легендарной группы «Битлз» испытывал огромное горе после потери друга.

Пол признается: он настолько тяжело переживал, что даже не мог передать словами свои чувства.

Именно по этой причине исполнитель долгое время не мог участвовать в телепередачах и раздавать интервью о Ленноне.

Спустя время, когда чувства немного улеглись, Маккартни записал песню в память о Джоне на стихи "Here Today".

Он говорит, что это получилось у него спонтанно: он просто сел в углу с гитарой и сразу сочинил музыку.

Сегодня соавтору песен, басисту и солисту легендарной британской группы "Битлз" уже 80 лет. И он до сих пор с тихой грустью вспоминает своих друзей, рано ушедших из жизни.