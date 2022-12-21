На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге будут выпускать автомобили Lada

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что на бывшем предприятии Nissan в Санкт-Петербурге теперь будут выпускать автомобили Lada.

Он пообещал, что это будут современные и качественные машины, соответствующие высоким стандартам безопасности.

По словам Соколова, машины будут относиться к тем же сегментам, что и продукция Волжского автозавода.

В следующем году завод планирует выпустить 400 тыс. автомобилей, а также расширить свои производственные мощности.