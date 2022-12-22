Сергей Соседов не верит слухам о разводе Леонида Агутина и Анжелики Варум

Музыкальный критик уверяет, что такие слухи выгодно распространять тому, кто хочет попиариться.

Сергей считает брак двух знаменитых исполнителей крепким, устоявшимся и прошедшим многие испытания.

По мнению критика, супруги, которые прожили так долго вместе, редко разводятся. Поэтому он полагает, что союз Анжелики Варум и Леонида Агутина - это навсегда.

Агутин и Варум заключили брак в далеком 2000 году. У них есть взрослая дочь Елизавета.

Среди поклонников слухи о разводе пары поползли с тех пор, как Леонид начал чаще выходить в свет один, без супруги.