Невролог Олег Ленев рассказал, каким должен быть рацион школьника

Учебная нагрузка в современных школах очень высока, объем знаний увеличивается каждый год. Чтобы успешно овладевать науками без вреда для здоровья, детям нужно правильно питаться.

Повышенная умственная нагрузка требует больших энергетических затрат. Чтобы улучшить когнитивные способности и активировать деятельность центральной нервной системы, нужно разбавить привычное меню ученика грецкими орехами.

Мнение Олега Ленева:

"Узконаправленный стимулятор ЦНС – это грецкий орех. Там содержится арахидоновая кислота, которая стимулирует энергетические процессы в головном мозге. Поэтому всем детям, если нет противопоказаний, хорошо давать грецкий орех с медом. Также стимулятором ЦНС и иммунной системы являются витамины группы B, которые содержатся во многих продуктах"

По возможности, нужно добавлять в обычный набор ежедневных блюд школьников немного лесных ягод.

Так, черника хороша для сетчатки глаз, она питает ткани органа и обеспечивает микроциркуляцию. Голубика и ежевика - источник микроэлементов.

Ягоды активируют продуктивную работу мозга, а также помогают ученику адаптироваться к высоким учебным нагрузкам.

Самые хорошие напитки для детей школьного возраста - молоко, травяной чай, морс, кефир, вода. В соках много сахара и высокая кислотность.

Газировка и продукты с кофеином вообще не допустимы в детском меню.

Ограничивать стоит потребление сахара, белого хлеба, продуктов с пищевыми добавками.

Не желательны острые блюда, фастфуд, копчености, грибы, жареная еда, кетчупы, соусы и майонез.