Рогозин: кто-то слил информацию о моем местонахождении, были высокоточные удары

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, находящийся в командировке в Донецке, рассказал подробности о своем ранении.

По словам Рогозина, на момент обстрела находился на рабочей встрече после возвращения одного из добровольческих подразделений. Как подчеркнул экс-глава Роскосмоса, в гостинице, которую обстреляли военнослужащие украинской армии, он жил все последние месяцы, причем за последние 8 лет ВСУ ни разу не обстреливали это место.

Рогозин полагает, что кто-то «слил» информацию о его местонахождении. В результате примерно в 19:45 случилось несколько высокоточных попаданий, в том числе туда, где находился Рогозин и другие лица. Также Рогозин отметил, что удары были нанесены снарядами калибром 120 или 155 миллиметров. Для ликвидации последствий ранения Дмитрию Рогозину предстоит операция с последующим восстановлением.