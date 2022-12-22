Рогозин виновен в утрате бдительности

Один из членов комитета Госдумы по обороне Евгений Лебедев высказал упрек в сторону Дмитрия Рогозина в утрате бдительности.

Также обвинение в утрате бдительности прозвучало в адрес главы правительства ДНР Виталия Хоценко.

Напомним, Хоценко и Рогозин пострадали при обстреле силами украинской армии при обстреле в Донецке, Лебедев предполагает, что пострадавшие недостаточно скрупулезно подошли к исполнению правил безопасности.

При обстреле донецкой гостиницы Шеш-Беш были не только пострадавшие среди известных политиков, но и погибли 2 человека рангом пониже.