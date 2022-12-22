Венгерский премьер-министр Виктор Орбан призвал распустить Европарламент в связи с коррупционным скандалом, чтобы восстановить доверие к ЕП.

22 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своём аккаунте Twitter заявил о необходимости роспуска Европейского парламента после задержания заместителя председателя ЕП Евы Кайли, подозреваемой в коррупции вокруг прошедшего ЧМ-2022 в Катаре.

Орбан считает, что «антикоррупционные гарантии ЕП оказались совершенно неэффективными», ввиду чего необходимо составить Европарламент из национальных депутатов, чтобы вернуть доверие граждан стран-участниц Европейского союза.