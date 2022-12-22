Электромобили «Москвич» могут поступить в продажу 26 декабря

Заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что электромобили «Москвич» могут поступить в продажу уже 26 декабря.

22 декабря российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, сообщило о том, что старт продаж электромобиля «Москвич» ожидается уже в понедельник, 26 декабря.

Ликсутов выразил свою уверенность в том, что «машина достойная», ввиду чего планирует приобрести данный автомобиль для личного пользования, предположительно, в белом цвете.