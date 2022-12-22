Почему хвойные растения не могут выжить в условиях квартиры

Выращивать хвойные деревья дома - пустая трата времени, даже не стоит пытаться - растения попросту погибнут. В лучшем случае доживут до весны.

Приобретая в магазине маленький горшочек с растущей в нем симпатичной маленькой елочкой, хочется верить, что эта зеленая радость хорошо и надолго приживется дома.

Но в обычной городской квартире, увы, елочки выжить не могут. На худой конец удастся продержать пушистую красавицу до весны, а потом она все равно умрет.

Ель не то растение, которое можно выращивать дома, для нее нужны совсем другие условия. Хвойным нужно обеспечить зимовку, даже теплолюбивым видам, и учесть много других факторов.

Влажность:

Труднее всего именно с влажностью. Даже если дважды в день заполнять увлажнитель воздуха, все равно он не решит проблему сухости в помещении из-за воздействия отопительных приборов.

В летнее время года влажность в городской квартире будет более-менее оптимальной для разведения хвойных культур.

И даже в этом случае большую роль играют дополнительные факторы: число проживающих людей, количество текстиля в доме, наличие открытых емкостей с водой (к примеру, аквариум) и это еще не все.

В принципе, теоретически, соблюдая основные условия содержания, летом ель держать дома можно.

Холод:

Но зима - это другое дело. В это время ели нужен холод, температура в помещении не должна подниматься выше +5 градусов, а влажность не должна быть меньше 70%.

Такие условия создать дома невозможно, если только применять специальное оборудование. Вот почему хвойные растения на зиму надо выносить на улицу или хотя бы на балкон.

Но во втором случае нужно учитывать биологические особенности деревца - достаточно ли оно приспособлено к такой температуре.

Если хвойное растение из тропических пород, то ему вообще придется туго.

Скорее всего, елочка, взятая в магазине, проживет до весны или умрет в первый же год высадки. Хвоя тогда начинает терять цвет, ломается, сохнет.

Когда ель вся пожелтеет, спасать уже будет нечего.

Как быть:

Первое - в кратчайшие сроки, сразу после праздников, перенести ель в условия, более подходящие для зимовки: балкон, лоджия, сад, холодный подоконник.

Почву нельзя оставлять сухой, но и перебарщивать с поливом тоже не стоит.

Второй момент - елочку при первой возможности надо высадить в грунт. Но перед этим тщательно все взвесить, учесть степень морозостойкости растения, регион проживания.

При необходимости нужно укрыть хвойную культуру на зиму.

Укрытие:

Укрытие делается для кроны и почвы. Для защиты веточек берется Спанграм, Спанбонд и подобные материалы.

Материал для укрытия должен быть темный, чтобы сберечь ель от солнца, иначе она может высохнуть весной.

Для защиты корней применяются опилки, лапник, сосновая кора. Можно использовать специальные мульчирующие составы для зимы (Спанграм Мульча).

Если же не хочется возится с выращиванием ели у себя в саду, можно обзавестись искусственным деревом.

И каждый Новый год такая елочка будет радовать своим всегда нарядным видом.

Конечно в квартире не будет волшебного аромата хвои, зато не нужно будет губить каждый год живое растение, и дома будет чисто и опрятно.