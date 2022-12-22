В чем луки превосходят современное огнестрельное оружие

Многочисленные эксперименты показали, что стрелы и болты обладают просто колоссальной проникающей способностью в незащищенную цель в отличие от большинства пуль.

Первые прямые луки появились в эпоху мезолита (около 15-6 тысяч лет до нашей эры) и широко использовались в Европе вплоть до XVI века.

В Азии сложные составные луки использовались вплоть до XIX века.

Первые арбалеты появились еще в IV веке до нашей эры в Китае, затем обрели широкую популярность в средневековой Европе и применялись до начала XVII века.

Интересный факт: в 1139 году в Риме в Латеранском дворце состоялся так называемый Второй Латеранский собор.

В общей сложности на Втором Латеранском соборе было подписано 30 заявлений и документов, которые должны были блюсти католики по всей Европе.

Среди прочих один из документов предписывал европейским феодалам отказаться от использования арбалетов и луков против христиан.

Уже в XX веке ученых стала всерьез интересовать эффективность оружия прошлого. Активнее всего лук исследовали англичане.

Во многом потому, что вокруг валлийского длинного лука строится немалая часть национального фольклора Великобритании.

Для англичанина валлийский лук – это оружие победы при Азенкуре и Креси. В конце концов, это оружие самого народного мстителя Робин Гуда.

Первое фундаментальное исследование длинного лука в Великобритании произошло еще в 1960-е годы. К арбалетам те же англичане проявили интерес еще раньше.

В самом начале XX века английский инженер-баллистик и ученый Ральф Франкленд-Пейн-Галлуэй провел колоссальную работу по изучению средневековых арбалетов написав книгу с незатейливым названием: «Книга арбалетов. История средневекового метательного оружия».

Так вот по результатам все этих исследований удалось установить, что по ряду параметров, в том числе по поражающей способности метательное оружие (луки и арбалеты) могут значительно превосходить современное огнестрельное оружие. Если речь идет о поражении ничем не защищенной цели.

На расстоянии в 100 метров стрела с наконечником типа «бодкин», выпущенная из лука зачастую пробивает навылет свиную тушу.

Связано это с тем, что пуля отдает почти всю свою энергию цели, что приводит к увеличению области поражения из-за роста гравитационных волн.

Происходит это с пулей потому, что чаще всего после попадания она деформируется в ране. Со стрелой или болтом такого не происходит.

Они движутся строго по раневому каналу и серьезно ограничены им, из-за чего при отсутствии брони проникающая способность увеличивается в разы.