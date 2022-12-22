Глава посёлка Любимовка Андрей Штепа погиб при подрыве автомобиля

Экстренные службы сообщили о гибели главы посёлка Любимовка Херсонской области Андрея Штепы при подрыве автомобиля.

В четверг после полудня, 22 декабря 2022 года, российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на экстренные службы, сообщило о гибели главы посёлка Любимовка Херсонской области Андрея Штепы на левом берегу Днепра погиб при подрыве автомобиля.

Ранее ряд крупных Telegram-каналов сообщили о подрыве украинскими диверсантами в Каховке автомобиля Штепы, который, предположительно, в результате инцидента сгорел заживо.