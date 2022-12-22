Режиссер Тимур Бекмамбетов продал свой бизнес в России

Речь идет о его студии Bazelevs. Теперь она принадлежит генпродюсеру и коммерческому директору.

Отныне владеть бизнесом, ранее принадлежавшим режиссеру, будут Лала Рустамова и Тимур Асадов.

Эта сделка была совершена на коммерческих, рыночных условиях.

Бывший генеральный продюсер студии Лала Рустамова рассказала, что они с коммерческим директором Тимуром Асадовым выкупили ее на деньги, полученные от выручки за 2022 год, в том числе от продажи прав на контент и от проката фильмов.

Продан был лишь российский контент и российское юридическое лицо ООО "Базелевс".

Теперь Тимур Бекмамбетов имеет отношение к студии только как режиссер ленты "Хаджа Насреддин".