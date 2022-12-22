Автономный университет Барселоны: отложения пластика в океане за 20 лет выросли в три раза

Ученые Автономного университета Барселоны выяснили, что за последние 20 лет количество микропластика, скопившегося на дне океана, выросло в три раза.

В рамках исследования ученые установили, что отложения пластика, сформировавшиеся несколько десятилетий назад, остаются неизменными.

По их словам, накопления на дне океана состоят из частиц пищевых пленок, бутылок, полипропиленовой и полиэтиленовой упаковки.

Ученые отмечают, что скорость накопления микропластика напрямую зависит от увеличения производства пластиковых изделий и их потребления.