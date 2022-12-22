Автономный университет Барселоны: отложения пластика в океане за 20 лет выросли в три раза
Ученые Автономного университета Барселоны выяснили, что за последние 20 лет количество микропластика, скопившегося на дне океана, выросло в три раза.
В рамках исследования ученые установили, что отложения пластика, сформировавшиеся несколько десятилетий назад, остаются неизменными.
По их словам, накопления на дне океана состоят из частиц пищевых пленок, бутылок, полипропиленовой и полиэтиленовой упаковки.
Ученые отмечают, что скорость накопления микропластика напрямую зависит от увеличения производства пластиковых изделий и их потребления.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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