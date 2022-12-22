Минеральная вода помогает при першении в горле

Соли минеральной воды убивают микробы и помогают при воспалительных процессах.

Полоскать горло при первых болевых ощущениях нужно теплой минеральной водой.

Для достижения хорошего эффекта делать это необходимо не реже 2-3 раз в день.

На одно полоскание используется один стакан теплой минеральной воды без газа.

Хорошо помогают и ингаляции: нужно вдыхать влажный и теплый пар щелочной воды, которая насыщена полезными минералами.