Минеральная вода помогает при першении в горле
2022-12-22 23:18
Соли минеральной воды убивают микробы и помогают при воспалительных процессах.
Полоскать горло при первых болевых ощущениях нужно теплой минеральной водой.
Для достижения хорошего эффекта делать это необходимо не реже 2-3 раз в день.
На одно полоскание используется один стакан теплой минеральной воды без газа.
Хорошо помогают и ингаляции: нужно вдыхать влажный и теплый пар щелочной воды, которая насыщена полезными минералами.
Опубликовано: Наталья Павлова
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Храмова Оксана
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