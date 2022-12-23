Тяжело раненого Рогозина и его контуженную жену эвакуируют в Москву
Дмитрий Рогозин не смог получить оперативную медицинскую помощь в Донецке и Ростове-на-Дону, ввиду чего политика этапируют в Москву.
Помощник Рогозина Олег Царев уведомляет, что лучшие хирурги ДНР отказались от проведения операции по извлечению осколка из позвоночника бывшего директора "Роскосмоса". Позднее стало известно, что Рогозина доставили в Ростов-на-Дону, однако и там медики отказались проводить операцию, ссылаясь на её сложить.
По данным Царева, сейчас Дмитрий Рогозин будет перенаправлен в Москву, где врачебный консилиум установит оптимальный метод оперативного лечения позвоночника и извлечения из него осколка. Также помощь окажут жене Рогозина, получившей тяжёлую контузию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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