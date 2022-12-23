Reuters: Еврокомиссия заблокировала 22 млн евро, предназначенные для Венгрии
2022-12-23 01:42
Агентство Reuters сообщает, что Еврокомиссия приняла решение заблокировать 22 млн евро, которые должны были пойти на финансирование программ в Венгрии.
Страна не сможет получить эти средства до тех пор, пока не выполнить поставленные условия.
Это касается мер по борьбе с коррупцией, соблюдения прав ЛГБТ-сообщества, обеспечения независимости судебной системы.
Еврокомиссия пообещала продолжить работу с властями Венгрии, чтобы преодолеть данную ситуацию.
Опубликовано: Светлана Репина