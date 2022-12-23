Патриарх Кирилл призвал предоставить отсрочку от мобилизации для священников

Патриарх Московский и всея Руси призвал закрепить отсрочку от частичной мобилизации для священников.

В ходе частичной мобилизации в Вооруженные силы России удалось добиться отсрочки для священнослужителей на время пребывания в сане, что нужно закрепить законодательно, заявил глава Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Пользуясь случаем, отвечу на интересующих мнох вопрос, подлежат ли священнослужители мобилизации. Законодательно это не предусмотрено. Но церковь запрещает вступать на военную службу. Этот вопрос нужно отрегулировать", - сказал он.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что задача священнослужителя не в том, чтобы держать в руках оружие, что очевидно руководству страны.