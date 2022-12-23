Оппозиция Венесуэлы проголосовала за отставку временного кабинета Гуаидо

Оппозиционная ассамблея Венесуэлы проголосовала за отставку временного кабинета министров Гуаидо.

Депутаты венесуэльской оппозиционной ассамблеи проголосовали за отставку временного правительства Хуана Гуаидо.

"За отставку временного правительства проголосовало 72 депутата. Национальный парламент соберет вторую сессию для повторного обсуждения", - говорится на сайте ассамблеи (работает параллельно с официальным парламентом Венесуэлы).

Представители оппозиции заявили, что отставка кабинета Гуаидо назрела, так как позиции этой структуры ослабли и не выполняют возложенных на нее задач.