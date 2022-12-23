Филипп Киркоров сделал пластику и похвастался результатами

Ранее ходили слухи, что звезда пересаживал себе волосы, подкачивал скулы и менял форму подбородка. Какие именно процедуры артист делал на этот раз, он не уточнял.

Филипп Киркоров за последнее время похорошел и похудел. Как оказалось, певец сделал пластическую операцию, о чем сам и рассказал на светской вечеринке в Москве, сообщает КП.

"Самое яркое, что со мной произошло за последний период, - моя неземная красота. У каждого есть диетолог, психолог, а у меня - свой пластический хирург. Он всегда со мной, он моя молодость, он мой Бог,и вечная красота", - передает слова Филиппа Киркорова Super.

Ранее ходили слухи, что звезда пересаживал себе волосы, подкачивал скулы и менял форму подбородка. Какие именно процедуры артист делал на этот раз, он не уточнял.

По словам Киркорова, он не раз обращался к косметологам, чтобы моложе выглядеть. Артист в этом ничего зазорного не видит.

Филипп постоянно прибегает к "уколам красоты". "Возраст берет свое, однако сейчас есть отличные средства косметологии, лицу с экрана они дают возможность хорошо выглядеть", - отметил он.