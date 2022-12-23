Кладбищенские смотрители признались, что боятся подходить к могиле целительницы Джуны

Они не хотят случайно стать свидетелями паранормальщины, потому обходят последнее пристанище знаменитости стороной.

Джуна Давиташвили и после своего ухода остается знаменитой личностью. Целительница была окружена мистикой.

Свидетели констатируют, что за несколько лет до кончины Джуна якобы сказала: «Скоро меня не станет, меня осталось чуть-чуть». И в 2015-м году 65-летняя целительница на самом деле умерла от инсульта.

Провидицу похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве рядом с ее единственным сыном Вахтангом, который умер при загадочных обстоятельствах в декабре 2001-го года.

Кладбищенские сторожа признаются, что якобы Давиташвили часто напоминает о себе и на погосте.

То на могильном фото появится странная полоска, то на надгробье появится кусок красной ткани, то проявится некий темный силуэт с длинными волосами. Чтобы не стать свидетелями паранормальщины, они на всякий случай обходят стороной последнее пристанище Джуны.