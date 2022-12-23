Зимний напиток глинтвейн снижает уровень «плохого» холестерина

Именно сочетание винограда с приправами дает потрясающий эффект для здоровья.

Глинтвейн чаще готовят на красном вине, но в некторых случаях и на белом.

В напиток добавляют воду, сахар и множество разнообразных специй.

Ресвератрол, содержащийся в вине, снижает уровень холестерина. Он же является препятствием для токсинов, которые могут способствовать образованию тромбов.

Виноград - мощный источник антиоксидантов, благоприятно влияющих на иммунитет.

Специи: корица, гвоздика, имбирь, бадьян, кардаимон - уменьшают воспаления в организме, налаживают работу сердечно-сосудистой системы, снижают уровень "плохого" холестерина в крови.

А цитрусовые содержат много витаминов, которые также благоприятно сказываются на работе иммунной системы.

При этом нужно помнить, что глинтвейн содержит спирт, это алколгольный напиток, поэтому злоупотреблять им не стоит.

А вот умеренное употребление явно пойдет на пользу организму.