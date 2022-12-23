Каких зверей костер в лесу не заставит бежать со всех ног

В дремучей лесной чаще все-таки есть достаточно наглые существа, для которых огонь не так страшен.

Утверждение о том, что все звери и птицы боятся огня, не более, чем стереотип.

Немало птиц не только не боятся огня, но и могут с любопытством на него смотреть, пока пламя не начинает представлять для них опасность. Поближе к костру могут подлетать совы и филины.

Подбираются к огню и многие животные. С любопытством к человеку могут подкрасться ондатры, бобры, соболя, песцы, куницы и, иногда, лисицы.

Лоси выходить к огню они не будут, но посмотрят, «что там интересного» с безопасного расстояния.

Впрочем, нас же интересует ответ на вопрос: боятся ли огня хищники и просто опасные для человека животные? Речь о медведях, кабанах, волках и всевозможных кошачьих.

Так вот большинство опасных животных за исключением волка огня не боятся.

В пламя костра, конечно, они не полезут, обычно ближе, чем на двадцать, тридцать метров не подходят, но если что-то лежащее возле костра им очень понравится, возьмут без стеснения.

Стая волков или волк-одиночка огня опасаются из запаха дыма. С вероятностью 90 процентов волки не только не пойдут к огню, но и, почуяв дым, быстренько ретируются.