Съёмочная группа RT Arabic попала под обстрел на южной окраине Донецка

Съёмочная группа телеканала RT Arabic попала под обстрел со стороны ВСУ на южной окраине Донецка, есть пострадавшие.

23 декабря международный телеканал RT сообщил о том, что съёмочная группа канала RT Arabic, ведущего вещание на арабском языке, попала под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины на южной окраине города Донецка.

Отмечается, что корреспондент Максим аль-Тури вместе с коллегами не пострадали, так как вовремя бросили машину и прошли около 5 километров пешком, чтобы покинуть эпицентр обстрела Донецка украинской армией, однако несколько человек, которые находились рядом со съёмочной группой RT Arabic, получили ранения различной степени тяжести.