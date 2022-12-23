Европарламент призывает Молдову легализовать однополые браки
Европарламент призвал власти Молдовы узаконить в стране однополые браки и обеспечить защиту ЛГБТ-сообщества.
Европейские политики напомнили о необходимости защиты прав меньшинств, предотвращения дискриминации на работе, борьбы с совершением преступлений на почве ненависти.
Ранее закон о признании однополых браков был подписан американским президентом Джо Байденом.
Он заявил о необходимости защиты трансгендерных детей, права которых могут ущемляться в некоторых штатах.
Опубликовано: Светлана Репина
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