«Банк Грузии» принудительно закрывает счета клиентов из Беларуси и России
2022-12-23 21:12
«Банк Грузии» принудительно закрывает счета некоторых категорий клиентов из Беларуси и России, сославшись на внутреннюю политику банка.
23 декабря российская газета «Коммерсантъ», со ссылкой на официального представителя «Банка Грузии», сообщил о закрытии счетов некоторой категории клиентов «вне зависимости от их гражданства», отказавшись объяснять причину.
Ранее грузинское издание Paper Kartuli заявило о том, что десятки граждан Республики Беларусь и Российской Федерации получили сообщения о закрытии своих счетов в «Банке Грузии».
Опубликовано: Диана Мудреченко