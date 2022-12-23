«Банк Грузии» принудительно закрывает счета клиентов из Беларуси и России

«Банк Грузии» принудительно закрывает счета некоторых категорий клиентов из Беларуси и России, сославшись на внутреннюю политику банка.

23 декабря российская газета «Коммерсантъ», со ссылкой на официального представителя «Банка Грузии», сообщил о закрытии счетов некоторой категории клиентов «вне зависимости от их гражданства», отказавшись объяснять причину.

Ранее грузинское издание Paper Kartuli заявило о том, что десятки граждан Республики Беларусь и Российской Федерации получили сообщения о закрытии своих счетов в «Банке Грузии».