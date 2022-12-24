Число жертв при пожаре в доме престарелых в Кемерово увеличилось до 20

Пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций России сообщила о гибели 20 человек при пожаре в Кемерово.

24 декабря пожар площадью 180 квадратных метров охватил здание не имеющего лицензии дома престарелых в Кемерово, в результате которых скончались двадцать человек. По данным МЧС, к настоящему моменту пламя в здании дома престарелых было локализовано и потушено.

Одной из ключевых версий возникновения смертельного пожара в Кемерово является неправильное использование печи, сопряжённое с игнорированием элементарных правил безопасности.