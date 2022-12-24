Юрий Куклачев отметит Новый год в колонии

Легендарный дрессировщик последние 15 лет устраивает праздник детям, которые по ряду причин оказались под стражей.

Кошачий король сам принял решение отправиться в колонию. Как сообщает Супер.ру, легендарный дрессировщик последние 15 лет устраивает праздник тем детям, которые оказались под стражей.

В этом году Куклачев поедет в колонию в Кировограде Свердловской области. «Четвертый год мы работаем в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, и там кировоградская колония. Я приезжаю к детям в заключении, совершившим ошибки, и поздравляю», — рассказал о своих планах дрессировщик.

Детские колонии Куклачев посещает и без повода. «У меня просто выходной. Взял и сел на поезд. Сейчас меня встретили ребята, везут. Вечером поеду обратно, и в одиннадцать вечера буду дома», — поделился воспоминаниями о поездках артист.

К слову, не всегда дрессировщика сопровождают его любимые кошки. Он считает, что можно помочь деткам и беседами по душам.

В частности, Куклачев рассказывает ребятам о своем непростом послевоенном детстве. «Как в рассказе Льва Толстого “Косточка”: “Кто съел сливу?” Это чувство стыда, совести и пытаюсь отыскать», — подчеркнул артист.