Коллекция яиц Фаберже появилась неспроста: все началось с пасхального подарка

Всего легендарная коллекция, если верить сохранившимся документам, включает в себя 71 яйцо, каждое из которых шедевр. На сегодняшний день обнаружено 65 изделий.

Ювелирный гений и маг основал мастерскую, в которой трудились 24 мастера - настоящих профи своего дела. Эти люди были собраны из разных стран.

Одно упоминание о каком-либо изделии из коллекции "Яиц Фаберже" вызывало у всякого, кто жил в это время, ассоциации с роскошью и царским шиком.

Сегодня эти шедевры тоже ценятся на вес золота.

Яйца отличаются оригинальным дизайном и необычным устройством (с секретом внутри).

Пасхальный сувенир Фаберже стал символом богатства и величия императорской семьи и самой России.

Первый экземпляр появился как пасхальный подарок для жены императора Александра III.

Карл Фаберже создал его со своими мастерами специально по заказу царя, который хотел преподнести необычный сюрприз своей любимой супруге Марии Федоровне.

Яйцо назвали "Курочка". Сверху его покрывала белая эмаль, подобная яичной скорлупе. Внутри находился "желток", выполненный из матового золота. Желток скрывал курочку из цветного золота.

Далее все шло по сценарию знаменитой сказке про Кощея Бессмертного. В курочке был сюрприз: великолепная изысканная цепочка из золота, которую украшал кулон с рубином.

Там же находилась миниатюрная корона Российской империи, полностью повторявшая оригинал.

На изготовление такого подарка ювелира вдохновили легендарные поделки искусного мастера 18 века, который творил в Копенгагене.

Он первый создал три яйца, внутри которых прятались курочки, в тех курочках были короны, а внутри корон - колечки.

Император хотел сделать своей возлюбленной приятное, преподнеся ей сувенир, напоминающий знаменитое изделие из сокровищницы датского королевства.

Мария Федоровна была в восторге от подарка, после чего Фаберже сразу получил почетный титул придворного ювелира.

Когда на престол взошел Николай II, он остался верен традиции.

Каждый раз на Пасху дарил два великолепных яйца двум главным женщинам в своей жизни - матери Марии Федоровне и жене Александре Федоровне.