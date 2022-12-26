Медведев допустил создание Германией и её союзниками Четвёртого рейха

Дмитрий Медведев заявил, что в следующем году Германия и её союзники могут создать Четвёртый рейх для раздела Европы.

26 декабря заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в личном Telegram-канале заявил о том, что в 2023 году Федеративная Республика Германия может создать Четвёртый рейх.

Медведев добавил, что помимо Германии в него войдут «Польша, страны Прибалтики, Словакия, Румыния, Киевская республика и пр. маргиналы», целью которых станет раздел Европы в результате войны Четвёртого рейха с Францией.