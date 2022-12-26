Медведев: Илон Маск станет президентом США после гражданской войны в 2023 году
2022-12-26 22:20
Дмитрий Медведев предположил, что в наступающем году Штаты охватит гражданская война в результате которой Илон Маск станет президентом США.
В понедельник, 26 декабря 2022 года, бывший президент России Дмитрий Медведев в личном Telegram-канале сделал неутешительный прогноз для Шатов на грядущий 2023 год, предсказав начало гражданской войны в США.
Медведев считает, что в результате гражданской войны Калифорния и Техас, который объединится с Мексикой, станут самостоятельными государствами, а президентом Соединённых Штатов станет Илон Маск.
Опубликовано: Диана Мудреченко