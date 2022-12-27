«Страна.ua» сообщает о стрельбе на акции протеста в Киеве
2022-12-27 01:56
Издание «Страна.ua» сообщает, что во время акции протеста в Киеве произошла стрельба.
Журналисты опубликовали информацию о том, что стрелявшие были задержаны полицейскими, прибывшими на место.
Ранее сообщалось, что в одном из киевских жилых комплексов жители заблокировали дорогу в связи с отключением в жомах электроэнергии из-за долгов застройщика.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без электричества пока остаются около 9 млн украинцев.
Опубликовано: Светлана Репина