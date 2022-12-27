Новогодний стол и прочее: как было принято праздновать в СССР

Главный праздник в году для советских граждан был серьезным испытанием. Особенно для женщин, которые готовились к нему загодя, подбивая бюджет, продумывая закупки, планируя перечень блюд. А еще и детские утренники пережить надо.

Бюджет как правило у среднестатистического советского человека был скромный. И его надо было распределить грамотно. Чтобы на все хватило.

Необходимые продукты надо было еще найти и конечно же купить заранее. В первую очередь охота шла на майонез и зеленый горошек. Куда ж без традиционного оливье.

В целом все новогодние застолья были как братья-близнецы: салат под шубой, оливье, заливное, холодец, жаркое из курицы или запеченный гусь с яблоками.

Ставилась также нарезка из сыра, ветчины, может даже сервелата - если получится достать. Конечно фрукты, но выбор был небольшой - мандарины, яблоки, апельсины.

На десерт - много конфет и шоколада. В общем-то традиции дожили до наших дней, и новогодние столы сейчас тоже мало чем отличаются.

Конечно блюд может быть больше, но традиционные "шуба" и "оливье" - вне конкуренции. Что еще выставляли на стол в советских семьях? Часто можно было встретить грибочки из яиц.

Их фаршировали разной начинкой, а сверху украшали шляпкой в виде половинки помидора (если получится купить на рынке).

Фаршированными были не только яйца, нередко на столе красовалась сельдь, начиненная овощами, грибами, тем же яйцом. Получалось вкусно, дешево и сердито.

На второй день застолья не удивительно было обнаружить на новогоднем столе пельмени с грибами.

Такое угощение было принято выставлять обычно у представителей северных народностей, так как пельмени там - чуть ли не национальное блюдо.

Конечно же не обходилось без салатов с кальмаром и рыбных блюд - самых разнообразных.

Далее следовал "Голубой огонек", душевные песни под гитару, веселые танцы под елочкой. И конечно же бой курантов и шампанское, впрочем, эта традиция неизменна по сей день.

Люди поздравляют друг друга и загадывают желания, стараясь успеть под бой часов - авось Новый год принесет долгожданное счастье.