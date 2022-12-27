Global Times: Россия обладает достаточным потенциалом для противостояния США

Китайское издание Global Times пишет, что Россия обладает достаточным экономическим и военным потенциалом для длительного противостояния с США.

Журналисты отмечают, что в следующем году РФ может принять решительные меры для завершения украинского конфликта.

По их мнению, страна демонстрирует достаточную мощь для противостояния не только с Украиной и США, но и с другими странами Запада.

В материале сказано, что прямая конфронтация между Россией и США маловероятна, поскольку Соединенные Штаты заинтересованы в ведении войны чужими руками.